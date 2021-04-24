Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о премьере

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская на днях дала интервью Наташе Влащенко. Певица не прошла мимо темы бывшего мужа, с которым развелась в 2019 году. А сейчас артистка заинтриговала фанатов, опубликовав новую фотографию в Инстаграм.

На фото Слава позировала в постели, выгнувшись, и поправляя волосы. Рядом лежал мужчина без одежды и улыбался. Проникающие лучи солнца в комнату добавили особой атмосферы кадру.

"Я теперь свободна", - подписала кадры Слава.

"Новый трек, новый клип", "Ничего такой", "Интрига", "Я тоже свободен, давай дружить", "Красивый парень )", "интервью бесподобно...", "И что это такое?", " Очень хочу попасть к Вам на концерт!!!! специально купил билет на самолет! Надеюсь успею! Только билета на концерт еще нет", "Срамота-то какая".

Мы писали, что бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, опубликовала горячее фото.

В этот раз рыжая "бестия" опубликовала снимок, на котором не было видно лица модели, но ее фигура просто впечатляла.

Красотка позировала в купальнике с глубоким декольте, из которого выглядывали "шарики" - пышный бюст. Поясок на талии подчеркнул ее стройность.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала роскошную фигуру в купальнике с вырезом

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