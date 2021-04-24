Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка", "Неймовірна правда про зірок" и "Як вийти заміж", Григорий Решетник показал свою вторую половинку
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Григорий похвастался своей второй половинкой Кристиной, которую увез с тремя детками на Мальдивы.
Свой пост Григорий разместил в аккаунте, на фото жена Решетника целует своего любимого, тесно прижавшись к нему, на фоне заходящих лучей солнца и морских волн.
Известно, что Григорий рванул на Мальдивы вместе со своими детками. Звездный телеведущий показывает в своем микроблоге очаровательное фото, на котором позирует вместе с тремя сыновьями. Григорий показал, как тренирует самого младшего плавать, а ранее показал своих богатырей на белоснежном песчаном пляже.
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Поклонники оценили кадр, который источал любовные флюиды. На снимках пара выглядит абсолютно счастливой.
"Класс ❤️🔥", "Неймовірні 😍 Гарного відпочинку 🔥", "Які ви красиві 😍👏", "Счастливые и очень красивые!!! ❤️❤️", "Дуже класні 😍", "Вы супер семья, на вас надо ровняться)))", "Отдых с любимыми людьми - это и есть релакс, наслаждение, счастье. Пусть Ваш отдых в кругу семьи будет незабываемым и очень здоровым !!!!", "Дуже красиві, будьте щасливі❤️❤️❤️", "Ви класні, супер! Гарного відпочинку!", "Чего б такого мужа прекрасного и не любить !", "Які ви класнючі!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Суперские, что тут сказать 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Ви фантастичні😍", - написали поклонники.
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник показал троих сыновей на Мальдивах и дал украинцам совет: "Хочу развеять..."
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