Телеведущий Григорий Решетник показал милое фото с тремя сыновьями
Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором позирует вместе с тремя сыновьями.
На новом снимке заботливый папочка с детьми запечатлены в зале ожидания аэропорта, все умостились на диванчик и весело позируют фотографу. Примечательно, что все парни без масок, даже телеведущий, зато двое их его сыновей в похожих кепках. По словам Григория, они отправляются в долгожданный отпуск. "Отпуск. Я так долго, так долго тебя ждал – мы все ждали", - подписал веселый семейный кадр Решетник.
Поклонники растрогались от такого милого фото многодетного отца, их с сыновьями засыпают комплиментами в комментариях к фотографии. "Незабываемого отдыха", "Хорошо отдохнуть", "Хорошо Вам отдохнуть! Семья в сборе", "Хорошего отдыха", "Милашки", "Такие красивые все", "Хорошего отдыха, положительных эмоций и отличного настроения", "Счастливого путешествия", "Какие крутые, хорошего отдыха вам", - пишут пользователи в комментариях к фото.
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