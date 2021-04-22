Телеведущий Григорий Решетник показал милое фото с тремя сыновьями

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором позирует вместе с тремя сыновьями.

На новом снимке заботливый папочка с детьми запечатлены в зале ожидания аэропорта, все умостились на диванчик и весело позируют фотографу. Примечательно, что все парни без масок, даже телеведущий, зато двое их его сыновей в похожих кепках. По словам Григория, они отправляются в долгожданный отпуск. "Отпуск. Я так долго, так долго тебя ждал – мы все ждали", - подписал веселый семейный кадр Решетник.

Поклонники растрогались от такого милого фото многодетного отца, их с сыновьями засыпают комплиментами в комментариях к фотографии. "Незабываемого отдыха", "Хорошо отдохнуть", "Хорошо Вам отдохнуть! Семья в сборе", "Хорошего отдыха", "Милашки", "Такие красивые все", "Хорошего отдыха, положительных эмоций и отличного настроения", "Счастливого путешествия", "Какие крутые, хорошего отдыха вам", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Ведущий "Холостячки" Решетник с гордостью показал стройную жену и троих сыновей: "Все такие красивые!".

Как сообщала Politeka, Ведущего "Холостячки" Решетника поставили в неловкое положение на "Дизель шоу": "Гриша, ты меня любишь?".

Также Politeka писала, Решетник не сдержался и выдал все, что думает о "холостячке" Никитюк: "Зная Лесин характер...".