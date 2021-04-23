Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, счастливый отец трех мальчиков, сделал удивительное открытие

Как передает Politeka.net, 37-летний шоумен опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с детьми.

Как известно, у Григория и его супруги Кристины трое сыновей: старшему семь лет, а младший родился в конце прошлого года. Семейка рискнула отправиться в отпуск на Мальдивы в полном составе. О том, какую реакцию они вызывают у окружающих, Решетник рассказал в подписи к фото.

"Семь лет назад, когда нашему старшенькому Ванюше было 10-ть месяцев, мы летали в Тайланд. И во время трансфера из отеля в аэропорт в Бангкоке мы ехали с семьей из Германии, у которых было трое маленьких детей. У нас с Крис тогда был шок - мы смотрели на них и не могли понять, как можно путешествовать с тремя детьми, наслаждаться жизнью, отдыхать и вообще зачем это все :) А вчера мы почувствовали себя той семьей - нескрываемый шок был на лицах окружающих. Кто-то поддерживал, но большинство сочувствовали :))) Да и, действительно, многодетные мы, были одни во всех аэропортах и ​​на всех трансферах. Более того - здесь, в гостинице, такая отчаянная семейка также одна", - признался ведущий.

Но не все так плохо - Григорий понял одну важную вещь касательно отдыха с детьми и решил поделиться ею с подписчиками.

"Хочу развеять стереотип и сказать, что путешествовать с детьми не сложно, если постепенно овладевать этим процессом. Главное подготовка, отсутствие паники и смелость. И тогда незабываемые эмоции от отдыха и общения с родными вам гарантированы 😍#татотрьохсинів", - заявил Решетник.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Забыли написать, если есть деньги, то и пятеро детей не помеха для хорошего отдыха"

"Если родители не паникуют все всегда ок, дети очень это чувствуют"

"Какие вы с Крис молодцы!!! А одежда после Киева такая яркая!"

"Вы герои👏"

"Вы действительно супер семейка😉😙 хорошего вам отдыха!"

Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник с гордостью показал стройную жену и троих сыновей: "Все такие красивые!".

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