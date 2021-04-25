Тина Кароль устроила непристойные танцы с известным украинским радиоведущим Славой Деминым

Как пишет Politeka.net, соответствующим видео ведущий поделился в своем Инстаграм. Недавно Кароль пришла к Демину на радио, а попутно они решили записать вместе забавное видео. На кадрах артисты танцуют вместе под одну из новых песен Тины.

Певица при этом одета в стильное белоснежное платье в обтяжку и куртку. В начале видео Кароль и Демин просто эмоционально танцуют под музыку, однако певица со временем начинает показывать все более соблазнительные движения. В какой-то момент она начинает танцевать, прижимаясь к Демину, а дальше и вовсе задрала его свитшот, обнажая живот ведущего. После этого Демину пришлось быстро сбежать, а Тина весело рассмеялась.

«Новый сезон «Танців з зірками» начался. Екатерина Кухар, не сильно много фривольностей?», - подписал видео Демин.

Балерина ответила на это в комментариях, написав: «В самый раз!».

Кароль также отметилась под постом, написав комментарий со словом «Дураки» и кучей сердечек.

Поклонники бурно отреагировали на эту публикацию.

«Хорошая пара была бы», «Это пожар, какие кайфовые», «И никакие Баланы не нужны. Кайфовые», «Воо Чудит Тина», «Шалунишка», «Хулиган Тина в деле», - пишут люди.

Напомним, Кароль "потеряла" платье на сцене и попала под народный гнев: "Обман, везде обман".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль неожиданно дала понять, что история с Даном Баланом уже в прошлом: "Дон... Дэн?".

Также Politeka писала, что влюбленная Тина Кароль появилась в белоснежном платье рядом с известным ведущим: «Сводит меня с ума».