Популярная украинская певица Настя Каменских после неожиданного приезда Потапа показала, как выглядит без косметики, и рассказала о лучшем макияже

Почти месяц назад Каменских отправилась в Мексику со своими подругами на съемки нового реалити-шоу «Девочки рулят». Ее муж Алексей Потапенко долгое время оставался в Украине, однако на днях порадовал супругу неожиданным визитом.

Настя явно была рада его увидеть и теперь не устает делиться их совместными фото. Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, в котором показала свое счастье.

Так, на снимках певица и ее муж позируют рядом, стоя под мексиканским солнцем. Потап одет в синюю рубашку и красную шляпу, а Настя – в желтое платье с декольте и черную шляпку.

При этом, на фото можно заметить, что на лице певицы нет косметики. Каменских не постеснялась поднести камеру совсем близко к нему, засветив свою голую кожу и счастливую улыбку.

«Любовь – мой лучший макияж», - подписала снимки певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Потап, видимо не хотел фотографироваться», «Настя вообще красотка!», «Четко сказано, любовь лучшее украшение, глаза горят, улыбка до ушей», «Милашка», «Классная пара», «Какой мужчина хорошенький», «Классное фото. Только мужчина какой-то загадочно-задумчивый», - пишут люди.

Напомним, Потап удивил изменениями во внешности, пока Каменских не было рядом: "На Брюса Уиллиса похож".

Как сообщала Politeka, оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".

Также Politeka писала, что Потап сорвался к Насте Каменских в Мексику и устроил сцену ревности: "Котик, что ты наезжаешь?".