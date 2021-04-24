Даша Хлистун, ставшая женой "Холостяка-10" Макса Михайлюка, заинтриговала новым фото

Публика неустанно следит в соцсетях за 35-летним Максом и его 25-летней избранницей Дарьей. Об их романе стало известно в конце июня прошлого года. Вскоре пара официально оформила свои отношения и объявила о том, что ждут первенца - дочку.

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала любопытный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, появившись уже без беременного животика.

На фото модель в летнем наряде позировала вместе с подружкой на природе. Даша была в белом топе и шортиках с милой соломенной шляпкой на голове. Девушки собирали полевые цветы, которые складывали в корзину.

Увидев Дашу опять стройной, в комментариях пользователи предположили, что она уже стала счастливой мамой, тем более, ранее она заявляла, что должна родить в апреле.

"Красотки🔥"

"Даш, ты родила?"

"Наверное, малышка уже родилась😍"

"Это невероятное счастье 👼"

За семь дней до этой публикации жена Михайлюка говорила о том, что "пока ещё малышка не спешит к нам на встречу". Девушка не теряла зря времени, а набиралась материнского опыта из книг и фильмов.

"Я продолжаю смотреть и читать, все что связанно с этим прекрасным моментом как роды и материнство. Возможно именно поэтому, она так и не торопится, родители до конца ещё не подготовленны 😂", - поделилась она, добавив в комментариях: "Максима уже дождалась 😅😄 теперь его дочь задерживается 😂".

Подписчики пожелали модели легких родов: "Девочки любят неожиданно приходит, в ночное время😂. Дашуня Вам удачки на родах!😍".

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала, что не всегда была красоткой, неожиданное фото: "Как видите..."

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