Известная украинская певица Джамала примерила необычный образ с блестками и ярким акцентом

Не так давно знаменитость обрадовала своих поклонников выпуском нового альбома. Теперь она готовит выступления с новыми песнями и активно делится подробностями в своем Инстаграм. Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала фото, на которых показала новый образ, в котором будет представлять свои композиции.

«А пока вы слушаете новый альбомчик, я вам подготовила очень хорошее выступление с песней из альбома «МЫ» - «Верю в тебя»! Сегодня вживую в «Вечернем квартале», - написала Джамала.

Стоит отметить, что для своего выступления она выбрала весьма необычный образ, который так и отдает духом 80-х.

На ней серебристо-черный комбинезон с расклешенными штанинами и тканью из мелких пайеток. Он привлекает к себе внимание своей интересной фактурой. Однако, главным акцентом в образе певицы стала драпировка на одну сторону из такой же блестящей ткани лавандового оттенка с нежно-зеленым отливом.

В таком наряде Джамала выглядит очень необычно.

«Ого, неожиданно!!», «Ждем», «Красавица!», «Ух ты, какая!», «Джамала!!! Восхищаюсь!!! Красотка!!», «Вы само очарование», «Просто шикарная!», «Красотка, как всегда», «Богиня», - пишут люди.

Напомним, красная от напряжения Джамала показала, как приходит в форму после родов: «Все сложно…».

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".