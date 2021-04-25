Актриса и певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять, красотка появилась в платье с причудливыми вырезами

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Дженнифер Лопес разместила видео на красной дорожке в серебристом платье, затмив всех. Звезда позирует для папарацци, поправляя волосы, которые развиваются на ветру.

Известно, что ДжейЛо закончила съемки в фильме "Свадьба с дробовиком", о чем официально подтвердила 22 апреля. ДЖеннифер прекрасно выглядит, несмотря на то, что в недавнем посте на Инстаграм Джей Ло обнародовала совместное решение, о том, что она и Родригес прекратили свои отношения и помолвку после почти пяти лет совместной и трех лет помолвки.

В совместном заявлении пара сказала: "Мы поняли, что мы стали лучше как друзья, и надеемся, что останемся таковыми. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним мы должны сказать еще один комментарий - спасибо всем, кто прислал добрые слова и поддержку".

Тем не менее, несмотря ни на что, Дженнифер Лопес - непревзойденная актриса и знает, как сделать смелое лицо перед публикой.

Дженнифер показывает ролик, в котором у нее блестящее платье серебристого цвета и туфли в тон на переднем плане. Это захватывающее зрелище для всех ее поклонников, которые годами не перестают восхищаться ею во всей красе.

Некоторые престижные журналы включили ее в число самых влиятельных женщин мира. Популярность, которую Лопес сумела максимально использовать. Неординарной певице, с ее хитами удалось полностью доминировать на сцене. Однако постепенно она проявила весь свой талант актрисы и предпринимателя. Фанаті пишут:

"AROD ты отпустил удивительную женщину", "Я люблю тебя во веки веков ♥ ️! Я должен встретиться с тобой однажды, я должен", "Очень красиво❤️❤️❤️", "Надеюсь, у вас отличные выходные !! ❤️

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