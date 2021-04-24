Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал неподдельную любовь к еде

Юморист известен не только своими выступлениями с «Кварталом», но и актерскими работами. В частности, многим украинцам он полюбился в роли обаятельного Юрчика из сериала «Одного разу під Полтавою». Именно в этом образе артиста показали в новом посте на странице телеканала «ТЕТ» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Эники, беники, ели вареники, эники, беники...Стоп, стоит немного подробнее остановиться на варениках. Со сметаной или без? А поджарочка есть? Ну все, такими разговорами мы призвали Юрчика, Кума и Уикенд улыбок в субботу и воскресенье с 19:00», - говорится в посте.

На фото Ткач в образе Юрчика сидит под открытым небом за накрытым столом с разными блюдами. Артист одет в колоритную вышиванку, а на его лице играет счастливая улыбка. За его спиной можно разглядеть типичный пейзаж украинского села.

Ранее Ткач поделился собственным фото, сделанным во время прогулки на природе. Комик позирует на фоне водоема, стоя прямо перед камерой. На нем черная ветровка, капюшон которой артист от холода накинул на голову.

Таким образом, юморист пожаловался на холодную весну.

Напомним, старого "Вечернего квартала" больше не будет, Кошевой и Ткач выдали детали: "Друзья...".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" не смог сдержать недовольства и пожаловался украинцам: "Юрчик, кто тебя обидел?".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» с кумом Ткачом заставила украинцев надрывать животы от смеха: красноречивые кадры.