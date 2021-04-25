Известная ведущая Маша Ефросинина подняла вжную тему, посоветовав не экономить на своем здоровье

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Маша разместила фото с водой, в которую добавляет лимонный сок и рассказала о пользе питья воды. Девушка предстала в темно-зеленом свитшоте и штанах спортивного кроя.

Чтобы показать значимость воды для нашего организма, Маша поведала, как излечилась от коронавируса, и какой совет дал ей врач по телефону, даже не совет, а поставил задачу.

Маша пишет: "В декабре прошлого года меня догнал ковид, и первое, что я услышала от своего врача в трубке телефона: «Пей! Пей так много, чтобы (простите) к вечеру устать от вида туалета! Люди начинают глотать горы таблеток, но забывают вымывать из себя токсины, вызванными вирусами. Поэтому литра теплой воды - это твое самое главное домашнее задание !! ». Выполняя этот приказ врача, я выпивала до 4-х литров жидкости (воды и травяных компотов) в день, и в дополнение к быстро исчезнувшей температуры, уже через неделю поняла, что моя кожа не «просит» кремов, мало того, она разгладилась и налилась как в мои 16 лет", - написала знаменитость.

Стоит сказать, что поклонники с удовольствием читают подобные посты. Они с удовольствием прокомментировали пост Маши:

"Вода это наше всё ❤️". "Машка, ты крутышка!!!!!! Фигурка, личеко, волосы - восхищаююююсь!🔥🔥🔥🔥", "Работаю над этим)) знаю что важно, но норму пока не выпиваю", "🍋💦

Я уже даже не представляю как можно жить без воды натощак, и все семью приучила 🙏🙏", - отозвались фанаты.

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