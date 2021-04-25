Пара украинских артистов Дзидзьо и SLAVIA разводятся после 20 лет отношений

Как передает Politeka.net, об этом Михаил Хома (настоящее имя артиста) сообщил Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Как оказалось, пара уже 9 месяцев проживает отдельно друг от друга. Михаил Хома признался, что они уже все обсудили и решили разорвать отношения.

"Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", — заявил артист.

DZIDZIO также отметил, что они начали встречаться, когда еще были детьми и ничего не понимали в отношениях.

По его словам, на этом жизнь не заканчивается, поэтому надо отпустить друг друга и поблагодарить.

Такая новость просто ошарашила украинцев.



"Очень жаль, столько лет прожить и развестись. Жену с которой ты прожил горе и радость, падения и взлеты. Которая не бросила в трудную минуту", "Давно это подозревала. Все, кто взлетает так высоко бросают своих бывших", "Очень жаль", - писали в сети.

Напомним, DZIDZIO засветился объятиях с Адой Роговцевой после постельной сцены: жена певца уже отреагировала.

Как сообщала Politeka, жена DZIDZIO в белом платье с глубоким вырезом показала натуральную красоту: "Вау, просто класс"

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