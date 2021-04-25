Когда это уже закончится?

Цены на коммунальные услуги в Украине пойдут вверх



Прогноз до конца 2021 года сделали в Национальном Банке Украины, передает "ТСН"

Согласно Инфляционному отчету, уже летом ожидается рост цены на газ в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В то же время, уже к концу 2021 года цена будет ближе к прошлогодней.

"Ожидается, что летом стоимость природного газа более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлым летом. Поэтому вклад газа сформирует более трети годовой административной инфляции во II квартале", — сказано в отчете.

Также в НБУ сообщили, что увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в том числе за счет повышения минимальной заработной платы), и других производственных расходов приведет дальнейшее удорожание отдельных коммунальных услуг.

Стоит отметить, что украинцы задолжали огромную сумму за коммунальные услуги - долг достиг 82 миллиардов гривен.

Уже 1 мая украинцев переведут на годовой газовый тариф. Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Напомним, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".

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