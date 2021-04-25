Телеведущая Леся Никитюк показала своих родителей

Как передает Politeka.net, новые кадры знаменитость опубликовала на свой страничке в Instagram.

В соцсетях Никитюк уже собрала многомиллионную аудиторию поклонников, которым регулярно показывает свою личную жизнь.

На этот раз Леся наведалась в гости к маме и папе по случаю праздника Вербного воскресенья.

"Не я б'ю — верба б'є! За тиждень — Великдень. Что-то там крашенное яичко, чтобы была здорова. Чтобы никакая ковидныця тебя не коснулась", - приговаривала Леся и била маму вербной веткой.

"Досталось" и отцу Никитюк:

"Чтобы косы росли, чтобы ты был здоров", - повторила ритуал телеведущая.

Ранее мы сообщали, что 33-летняя телеведущая опубликовала фото, на котором предстала на фоне сакур.

На ней были черные брюки и короткий топ, который позволял ведущей продемонстрировать свой плоский живот. Главной изюминкой ее образа стал ярко-голубой атласный жакет.

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".

Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.