Телеведущая Леся Никитюк показала своих родителей
Как передает Politeka.net, новые кадры знаменитость опубликовала на свой страничке в Instagram.
В соцсетях Никитюк уже собрала многомиллионную аудиторию поклонников, которым регулярно показывает свою личную жизнь.
На этот раз Леся наведалась в гости к маме и папе по случаю праздника Вербного воскресенья.
"Не я б'ю — верба б'є! За тиждень — Великдень. Что-то там крашенное яичко, чтобы была здорова. Чтобы никакая ковидныця тебя не коснулась", - приговаривала Леся и била маму вербной веткой.
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"Досталось" и отцу Никитюк:
"Чтобы косы росли, чтобы ты был здоров", - повторила ритуал телеведущая.
Ранее мы сообщали, что 33-летняя телеведущая опубликовала фото, на котором предстала на фоне сакур.
На ней были черные брюки и короткий топ, который позволял ведущей продемонстрировать свой плоский живот. Главной изюминкой ее образа стал ярко-голубой атласный жакет.
Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".
Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.