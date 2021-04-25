Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как готовится к главному религиозному празднику Пасхе
Соответствующее видео шоумен выложил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
В кадре Остапчук в желтом костюме, белой рубашке и галстуке показался в окружении мужчин, одетых в разноцветные костюмы.
Они не спеша дефилируют по улице, будто по подиуму.
«Пасхальные крашенки», - говорится в подписи.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Позитив из "Время и Стекло" подтвердил слухи о разводе с подружкой Каменских, были вместе 15 лет: "Нам надо поговорить с..."
Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая»
Елена Кравец похвалилась, как подросли ее двойняшки, которых она долго скрывала: "Барабашки мои"
13-летняя украинка бесследно исчезла: поиски идут уже четвертый день, важна любая информация
Меньше чем за час видео успели уже просмотреть почти 35 тысяч человек и оно продолжает набирать просмотров.
Кроме того, Остапчук спросил у своих поклонников, готовятся ли они к Пасхе, и они принялись в ответ писать ему в комментариях, многие с насмешками и сарказмом.
"Интересно яйца красили? 😂",
"Красавцы",
"Серый всё портит",- пишут в сети.
К слову, Владимир Остапчук фигура довольно скандальная.
В 15 октября 20202 года шоумен второй раз женился на Кристине Горняк. Новое свадьбе предшествовал непростотой бракоразводный процесс телеведущего с предыдущей женой Еленой Войченко. Она обвинила Владимира в изменах, а в сети телеведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми.
Напомним, что Владимир Остапчук решился на признание о жизни с новой женой: "Подкаблучник"
Как сообщала Politeka, склонный к полноте Остапчук под душем показал, как сейчас выглядит, все из-за жены: "Я очень боюсь..."