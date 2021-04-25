Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как готовится к главному религиозному празднику Пасхе

Соответствующее видео шоумен выложил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В кадре Остапчук в желтом костюме, белой рубашке и галстуке показался в окружении мужчин, одетых в разноцветные костюмы.

Они не спеша дефилируют по улице, будто по подиуму.

«Пасхальные крашенки», - говорится в подписи.

Меньше чем за час видео успели уже просмотреть почти 35 тысяч человек и оно продолжает набирать просмотров.

Кроме того, Остапчук спросил у своих поклонников, готовятся ли они к Пасхе, и они принялись в ответ писать ему в комментариях, многие с насмешками и сарказмом.

"Интересно яйца красили? 😂",

"Красавцы",

"Серый всё портит",- пишут в сети.

К слову, Владимир Остапчук фигура довольно скандальная.

В 15 октября 20202 года шоумен второй раз женился на Кристине Горняк. Новое свадьбе предшествовал непростотой бракоразводный процесс телеведущего с предыдущей женой Еленой Войченко. Она обвинила Владимира в изменах, а в сети телеведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми.

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