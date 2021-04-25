Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева переехала в США, где работает и строит свою личную жизнь

Спортсменка, которая прославила Украину на весь мир, сейчас работает в США, передает Politeka.net. За границей звезда снова и вышла замуж. Избранником Лили стал бизнесмен Игорь Дубинский, который родом из Киева, но уже много лет проживающий в Атланте.

По признанию бизнесмена, он влюбился в гимнастку с первого взгляда. К слову, Игорь не стал терять времени и после недолгого знакомства сделал украинке предложение.

Сейчас супруги проживают вместе, воспитывая детей от предыдущих браков, а также общую дочь, рожденную в 2019 году.

Лилия активно ведет свой Инстаграм, делясь кадрами семейного счастья. Так, в этот раз она опубликовала совместные фото с мужем. На кадрах влюбленные обнимаются, целуются и весело проводят время.

"Дорогой именинник, у тебя тысяча причин быть счастливым! Пусть твоё сегодня будет лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня! ❣️ Люблю тебя любить", - написала Лилия.

За полчаса публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"❤️Happy birthday ! 🎂🎂🎂", - написала подруга звезды, певица Ани Лорак.

"Какая Вы искренняя и настоящая!❤️🔥 С Днём Рождения супруга!", "Здорово Лилия, что в вашей жизни появился настоящий мужчина и вы счастливы! 🌹🌹 искренне за вас рада!", "Счастья вам и благополучия💖😊!!!", "Вы невероятная пара! ❤️ С именинником Вас! 🎊", "❤️❤️❤️❤️ невероятные!)) с Новым счастливым годом!))))", - написали пользователи сети.

Напомним, что Подкопаева призналась Ефросининой, как удачно выскочила замуж за бизнесмена в США: "Мне не 18 лет..."

Как сообщала Politeka, Подкопаева, которая уехала из Украины, поделилась важным событием, Никитюк не сдержалась: "И как?"

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