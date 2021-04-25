Известная украинская телеведущая Маричка Падалко заинтриговала кадрами возле моря

Снимок знаменитость запостила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, Маричка Падалко регулярно общается с поклонниками посредством соцсетей. Ведущая делится с ними не только зарисовками из своей жизни, но и дарит мотивацию и вдохновение, а также балует кулинарными секретами.

В выходной день телеведущая выбралась на побережье и решила очаровать, а заодно и заинтриговать фанов атмосферным снимком.

Маричка позировала в демисезонной куртке бордового цвета и темных спортивных штанах, которые она сочетала с ярко-розовыми кроссовками. Свой прогулочный образ она дополнила кепкой.

Звезда была почти не накрашена и улыбалась на камеру. Всем своим видом она напоминала девочку-подростка.

«Немного моря Вам в ленту 🚢🛳Угадайте какого?», - спросила она у фолловеров.

Комментаторы принялись писать свои догадки под публикацией.

"Киевское",

"Запорожское",

"Черное море", - пишут в ответ.

Ранее , Маричка решила испечь паски на скорую руку и поделилась рецептом в соцсетях. Ведущая призналась, что не очень "дружит" с дрожжевым тестом, поэтому позвала на помощь сына, который чувствует себя на кухне за выпечкой, по ее словам, более уверенно.

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