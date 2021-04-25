Телеведущий показал, как всё было

Известный украинский телеведущий и звезда тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров посетил Карпаты

В разделе сторис Инстаграм знаменитость показал, как провел время в горах, посетил поселок городского типа Верховина. Там он позавтракал в отеле, а затем пошел отмечать Вербное воскресенье и на входе встретился с местными девушками.

«Выхожу с отеля, а меня встречают такие красивые девочки. С Вербным воскресеньем, девчонки», - говорит телеведущий.

Отметим, что Дмитрий Комаров отправился на отдых в Карпаты без своей молодой супруги-красотки Александры Кучеренко.

Дело всё в том, что сейчас телеведущий работает над новым проектом под названием "Путешествуй по Украине", в котором он объездит самые крутые места родины.

Первый выпуск зрители увидят уже 9 мая. Дмитрий Комаров подготовил этот проект специально к 30-летию Независимости Украины.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Комаров в Карпатах пообщадся с местными пчеловодами и их крылатыми подопечными. Для начала Комаров познакомился с карпатскими пчелами поближе. На кадрах можно увидеть, как колоритный гуцул аккуратно сажает одну пчелку на голую руку ведущего.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" зацепил Могилевскую неожиданными кадрами и деталями поездки: "Вот такой он...".

Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» всерьез заговорила о внешности: «Красивым в жизни легче…».

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены: "Хороший у меня…".