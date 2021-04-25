Модель и звезда "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева почтила память известного модельера, который скончался 24 апреля

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала фото с показа, который организовывал дизайнер. На снимке она шла по подиуму в коротком платье.

«Прощай, гений. Альбер Эльбаз…RIP», - подписала фото модель, показав, что ее связывало со звездным модельером.

Как известно, креативный директор Lanvin, модельер и дизайнер Альбер Эльбаз скончался от последствий, связанных с коронавирусом. Об этом сообщил ряд СМИ. Эльбазу было 59 лет. За свою жизнь он сотрудничал со многими модными домами и знаменитостями.

Стоит отметить, что ранее пост о кончине друга опубликовала светская львица Ким Кардашьян. Она написала, что новость разбила ей сердце. Ким вспомнила, что именно Эльбаз одевал ее для первой обложки Vogue и первого бала Met Ball. Модельер был очень добрым в общении и гостеприимным.

«Я буду хранить все наши воспоминания всегда», - подписала фото Кардашьян.

Также фото с показа Альбера Эльбаза в Инстаграм опубликовали модели Тони Гаррн и Белла Хадид.

Напомним, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" с бокалом в руках блеснула упругим декольте: "Ну, шикарные...".

Как сообщала Politeka, Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" рассказала о неудачном опыте, заставив задуматься: "Мерзкое чувство".

Также Politeka писала, что раздетая Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" дала жару в джунглях: "Алла, это потрясающе".