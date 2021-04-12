Відома українська модель Алла Костромічова, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в ніжному образі
Як пише Politeka.net, 34-річна красуня не тільки підкорює подіуми, а й розвиває соціальні мережі, де всіляко підігріває до своєї персони інтерес. Дівчина не соромиться свого тіла, тому можна часто побачити відверті фото дівчини.
"Вібрації джунглів", - написала Алла під фото.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
Дженніфер Лопес в білому топіку і спортивних штанях вип'ятила плоский живіт: "Зберігайте спокій!"
Змучена Осадча здивувала виглядом без макіяжу і зважилася на зізнання: "Не моє..."
Ткач з "Квартал 95" здивував зміною іміджу, артиста не впізнати: "Ласточкін, це ти?"
Убито відомого олігарха, лікарі борються за життя його дружини: "Залишилися двоє дітей...", подробиці трагедії
"Красива шалено", "" Божественна"," Алла, це приголомшливо"," ви — це суцільна естетика", "як завжди божественна"," як завжди на висоті))))"," дуже красиве фото"," Яка ж ти красива","дуже красива", "Ой, як чарівно".
Ми писали, що популярна модель і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова привітала жінок блиснувши глибоким декольте.
У себе в Instagram Алла Костромічова розмістила фото у вузеньких шортиках, топіку і легкій сорочці зав'язаній на талії. Дівчина тримає в руках великий коктейльний келих з трубочкою, в якому знаходиться фіолетовий напій.
Нагадаємо, Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" влаштувала вологі ігри в бікіні
А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" в крихітних шортиках змусила здригнутися
Також Politeka повідомляла, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" показала, що ще " топчик