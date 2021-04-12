Відома українська модель Алла Костромічова, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в ніжному образі

Як пише Politeka.net, 34-річна красуня не тільки підкорює подіуми, а й розвиває соціальні мережі, де всіляко підігріває до своєї персони інтерес. Дівчина не соромиться свого тіла, тому можна часто побачити відверті фото дівчини.

"Вібрації джунглів", - написала Алла під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива шалено", "" Божественна"," Алла, це приголомшливо"," ви — це суцільна естетика", "як завжди божественна"," як завжди на висоті))))"," дуже красиве фото"," Яка ж ти красива","дуже красива", "Ой, як чарівно".

Ми писали, що популярна модель і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова привітала жінок блиснувши глибоким декольте.

У себе в Instagram Алла Костромічова розмістила фото у вузеньких шортиках, топіку і легкій сорочці зав'язаній на талії. Дівчина тримає в руках великий коктейльний келих з трубочкою, в якому знаходиться фіолетовий напій.

Нагадаємо, Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" влаштувала вологі ігри в бікіні

А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" в крихітних шортиках змусила здригнутися

Також Politeka повідомляла, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" показала, що ще " топчик



