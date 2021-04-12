Известная украинская модель Алла Костромичева, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя в нежном образе

Как пишет Politeka.net, 34-летняя красотка не только покоряет подиумы, но и развивает социальные сети, где всячески подогревает к своей персоне интерес. Девушка не стесняется своего тела, поэтому можно часто увидеть откровенные фото девушки.

"Вибрации джунглей", - написала Алла под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая безумно", ""Божественная", "Алла, это потрясающе", "Вы — это сплошная эстетика", "Как всегда божественна", "Как всегда на высоте ))))", "Очень красивое фото", "Какая же ты красивая", "Очень красивая", "Ой, как волшебно".

Мы писали, что популярная модель и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева поздравила женщин блеснув глубоким декольте.

У себя в Инстаграм Алла Костромичева разместила фото в узеньких шортиках, топике и легкой рубашке завязанной на талии. Девушка держит в руках большой коктейльный бокал с трубочкой, в котором находится фиолетовый напиток.

Напомним, Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" устроила влажные игры в бикини

А еще Politeka писала, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" в крохотных шортиках заставила вздрогнуть

Также Politeka сообщала, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" показала, что еще "топчик



