Известная украинская модель Алла Костромичева, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя в нежном образе
Как пишет Politeka.net, 34-летняя красотка не только покоряет подиумы, но и развивает социальные сети, где всячески подогревает к своей персоне интерес. Девушка не стесняется своего тела, поэтому можно часто увидеть откровенные фото девушки.
"Вибрации джунглей", - написала Алла под фото.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Красивая безумно", ""Божественная", "Алла, это потрясающе", "Вы — это сплошная эстетика", "Как всегда божественна", "Как всегда на высоте ))))", "Очень красивое фото", "Какая же ты красивая", "Очень красивая", "Ой, как волшебно".
Мы писали, что популярная модель и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева поздравила женщин блеснув глубоким декольте.
У себя в Инстаграм Алла Костромичева разместила фото в узеньких шортиках, топике и легкой рубашке завязанной на талии. Девушка держит в руках большой коктейльный бокал с трубочкой, в котором находится фиолетовый напиток.
Напомним, Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" устроила влажные игры в бикини
А еще Politeka писала, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" в крохотных шортиках заставила вздрогнуть
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