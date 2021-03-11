Модель и звезда "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева показала, как ощущает жизнь

Как передает Politeka.net , Алла ведет активную жизнь и вне телекамер, поэтому часто делиться снимками в социальной сети Инстаграм. Костромичева отправилась в отпуск на остров Пуэрто-Рико, где нашла идеальное место для купания.

В этот раз Алла позировала в бикини с цветочным принтом, позируя у водопада. Девушка стояла в профиль и запрокинула голову, закрыв глаза от удовольствия, ощущая поток падающей воды на себе. Красотка без сомнения блеснула роскошной фигуркой, которую не стесняется демонстрировать фанатам.

"Это невероятное чувство смотреть на водопад снизу. От силы стихии, ледяных капель и красоты природы перехватывает дыхание. Живешь", - написала Алла под фото.

Фанаты не смогли пройти мимо такой красоты и сразу принялись комментировать снимки: "Как круто", Очень красивое фото", "Невероятно", "Красиво очень! Настоящее место силы!", "О боже мой", "Это идеально", "Невероятно красивое место", "Все красиво, там, где нет людей", "Невероятная красотка природы и человека в одном фото)", "Красиво конечно, но первая мысль была - вода ЛЕДЯНАЯ".

Напомним, Костромичева из " Супер топ-модель по-украински" с бокалом в руках блеснула упругим декольте.

А еще Politeka писала, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" в крохотных шортиках заставила вздрогнуть.