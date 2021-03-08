Популярна модель і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова привітала жінок блиснувши глибоким декольте

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Алла Костромічова розмістила фото у вузеньких шортиках, топіку і легкій сорочці зав'язаній на талії. Дівчина тримає в руках великий коктейльний келих з трубочкою, в якому знаходиться фіолетовий напій.

"Ну, шикарні, за нас!",- написала модель.

34-річна знаменитість одним своїм виглядом зводить з розуму мільйони фанатів. У кадрі Алла позує на тлі пальм і зелені. Демонструючи вигини свого ідеального тіла.

Шанувальники, яких у дівчини більше мільйона, ледь стримуючи слинки від розбурхуючих думок написали безліч коментарів, вихваляючи красу всесвітньо відомої моделі.

А дівчата і колеги підтримали більш стримано: "шикарна 🔥😍❤️❤️❤️❤️", "Красуня ♥️😻", " та за нас мась 😍", "Красуня! Зі святом 💐", "Вітаю вас, усіх земних Благ...", "Алла, зі святом ! 😅 ",- написали фанати.

Не так давно дівчина публікувала знімки зі своїх туристичних пригод. На знімках модель в коротких джинсових шортиках і жовтому топі підкорила вершину гори. На цих знімках прекрасно все: і запаморочливий пейзаж, і її стрункі "нескінченні" ніжки.

Алла позбавила дару мови: і поки користувачі хапаються за серце, дивлячись на таку красу, дівчина, судячи з усього, досить безстрашно і розкуто відчуває себе на висоті "104 поверхів".

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