Модель і зірка "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова розповіла про невдалий досвід і поділилася порадою

Як передає Politeka.net , відома українська супермодель Алла Костромічова, яка також брала участь в шоу "Супер топ-модель по-українськи", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно модель виклала в мережу миле фото в купальнику, а в підписі до нього поділилася неприємним досвідом і висновками, які зробила після цього.

На новому знімку Алла відображена в красивому місці на відпочинку, вона присіла на камінь біля води серед густої зелені і витончено позує в об'єктив. Перед камерою зірка з'явилася в злитому чорному купальнику, який красиво підкреслив струнку фігуру. Волосся моделі розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж, при цьому вона виглядає досить похмуро. Очевидно, що це фото ілюструє її відвертий пост.

У підписі до кадру Костромічова розповіла про невдалий досвід навчиться грати в теніс, і про те, як важлива підтримка і віра. За словами Алли, вона намагалася навчиться грати, там були й інші учасники, а також тренер. Він подавав їй м'яч, але нічого не виходило, бо в дорослому віці більш складно навчиться тенісу. "Тренер подає високий навісний м'яч, і я просто не можу його відбити. Спроба номер два - в сітку. І вуаля - по мені біжить це мерзенне почуття, коли ти змушуєш людей чекати, коли тобі здається, що всі на тебе дивляться, коли хочеться провалитися крізь землю", — поділилася дівчина.

Але далі, як вона зазначила, сталася якась магія. Тренер сказав:" А давай ще разочок спробуй, я в тебе вірю", і після цього все вийшло, як треба і само собою. Костромічова зазначила, що в такі моменти дуже важливо, що хтось в тебе вірить і підтримує. "Підтримка, увага - це ж так очевидно. Як багато чого ми могли б домогтися, скільки помилок ми б не зробили, якби знали, що в нас вірять", — підсумувала Алла.

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