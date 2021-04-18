Модель и звезда "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева рассказала о неудачном опыте и поделилась советом

Как передает Politeka.net , известная украинская супермодель Алла Костромичева, которая также участвовала в шоу "Супер топ-модель по-украински", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно модель выложила в сеть милое фото в купальнике, а в подписи к нему поделилась неприятным опытом и выводами, которые сделала после этого.

На новом снимке Алла запечатлена в красивом месте на отдыхе, она присела на камень у воды среди густой зелени и изящно позирует в объектив. Перед камерой звезда появилась в слитном черном купальнике, который красиво подчеркнул стройную фигуру. Волосы модели распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, при этом она выглядит довольно мрачно. Очевидно, что это фото иллюстрирует ее откровенный пост.

В подписи к кадру Костромичева рассказала о неудачном опыте научится играть в теннис, и о том, как важна поддержка и вера. По словам Аллы, она пыталась научится играть, там были и другие участники, а также тренер. Он подавал ей мяч, но ничего не получалось, так как во взрослом возрасте более сложно научится теннису. "Тренер подает высокий нависной мяч, и я просто не могу его отбить. Попытка номер два – в сетку. И вуаля – по мне бежит это мерзкое чувство, когда ты заставляешь людей ждать, когда тебе кажется, что все на тебя смотрят, когда хочется провалиться сквозь землю", — поделилась девушка.

Но дальше, как она отметила, произошла какая-то магия. Тренер сказал: "А давай ещё разочек попробуй, я в тебя верю", и после этого все получилось, как надо и само собой. Костромичева отметила, что в такие моменты очень важно, что кто-то в тебя верит и поддерживает. "Поддержка, внимание – это же так очевидно. Как многого мы могли бы добиться, сколько ошибок мы бы не совершили, если бы знали, что в нас верят", — подытожила Алла.

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