Бывшая любовница экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, Лилия, с которой он долгое время встречался после развода с певицей, показала стройную фигурку

Как передает Politeka.net, после громких измен Лорак и развода Мурат стал встречаться с киевской визажисткой Лилией. Парочка часто появлялась вместе на публике и даже праздновала Новый год вместе. Однако недавно Лилия удалила все фото с Муратом из своей ленты в Инстаграм, подтвердив в сторис, что они расстались.

В то же время Мурат стал появляться вместе со своей бывшей женой Лорак. Вместе с певицей и совместной дочкой они появились на дне рождения детей российского артиста и кума Каролины Филиппа Киркорова. В одном из свежих интервью Лорак заявила, что Мурат наконец-то прозрел.

«Сегодня эти отношения лучше, чем были. Почему? Мурат понял: ты ж лучше всех, оказывается тебе я обязан всей своей жизнью, и ты подарила мне лучший подарок на земле – такую прекрасную дочь», - заявила Лорак.

Но экс-любовница, судя по сторис, не скучает без Мурата. У себя в Инстаграм она постит фото в мини-бикини, показывая, от чего отказался мужчина. Красотка отправилась отдыхать в теплые края, где наслаждается отдыхами и коктейлями.

Напомним, что любовница экс-мужа Лорак впервые затронула тему расставания с Муратом: что она сказала.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак впервые рассказала о предательстве Мурата и как теперь живет после развода: "Он публично появлялся...".

Также Politeka писала, что экс-возлюбленный Лорак решил высказать, что думает о ее примирении с Муратом: "Это хорошо, потому что...".