Колишній коханий Ані Лорак, продюсер Фалеса, прокоментував її ймовірне возз'єднання з екс-чоловіком Муратом Налчаджіоглу

Нещодавно Кароліна (справжнє ім'я співачки) і Мурат разом прийшли на вечірку у Філіпа Кіркорова. Колишнє подружжя танцювали і обіймалися під пісню «Я люблю тебе до сліз», а також досить мило спілкувалися.

Після цього соцмережі буквально вибухнули заявами про возз'єднання Лорак з екс-чоловіком. Не оминула гаряча тема стороною і світську тусовку.

Так, екс-продюсер і колишній цивільний чоловік Лорак Юрій Фалеса впевнений, що артистка вчинила правильно. Про це він сказав в інтерв'ю «Собеседнику.ru».

"Вважаю, що це добре, тому що у них спільна дитина. Думаю, заради дочки можна пробачити невірність», - заявив Фалеса.

Як відомо, у Лорак та Мурата є 9-річна дочка Софія.

Нагадаємо, Ані Лорак і Юрій Фалеса жили в цивільному шлюбі з 1997 по 2006 рік. Заради співачки продюсер розлучився зі своєю дружиною Ольгою, з якою він прожив 11 років. У пари залишилося двоє дітей. Дочка Іванна залишилася жити з матір'ю, а сина Артема продюсер забрав до себе. Зараз таку необачність він вважає "великою дурістю".

"Сім'ю, напевно, навряд чи вдалося б зберегти. Але з дітьми треба було бути акуратніше. Дочка зі мною не спілкується останні шість років. Їй 32 роки, вона вийшла заміж, оділа сина і полетіла до чоловіка в Ізраїль. Але про те, що я став дідусем, дізнався тільки через рік після народження дитини", - поділився Фалеса.

Нагадаємо, коханка екс-чоловіка Лорак вперше торкнулася теми розставання з Муратом: що вона сказала.

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