Відома співачка Ані Лорак розкрила подробиці розлучення з Муратом Налчаджіоглу

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ані Лорак, яка в останні роки активно будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу нещодавно відвідала телешоу "Судьба человека". В ефірі зірка розкрила багато особистих подробиць, в тому числі поділилася, як розпався її шлюб з турком Муратом Налчаджіоглу. За словами зірки, колишній чоловік намагався судиться за майно, а також робив спроби повернути прихильність артистки, і зберегти шлюб.

Як відомо, кілька років тому в мережі з'явилося відео, на якому Мурат розважався в ресторані з якоюсь дівчиною. Після цього в ЗМІ почали масово з'являтися викриваючі зради турка новини. Співачка все це бачила і важко переживала. Вона поговорила з чоловіком про це, а він почав заперечувати, мовляв, на відео не він, а потім і зовсім заявив, мовляв, думав, що на відео сама Лорак, а не якась інша дівчина.

"Це був складний період у моєму житті, крах моєї мрії, драма. Він публічно з'являвся з дівчатами, поводився неналежно в країні, в місті, де всі мене поважають. В якому світлі він виставляв мене?",- розповіла ані. За її словами, Мурат все заперечував, навіть просив дати йому ще один шанс, але не отримав його. Артистка заявила, що якщо вже щось вирішила, то назад дороги немає. Через рік після розлучення чоловік подав до суду на поділ майна, проте співачка запропонувала йому мировий договір, хоча якби погодилася, то її колишній не отримав би нічого.

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