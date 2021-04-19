Коханка колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу, Лілія, відповіла на питання про свої з ним стосунки
Як повідомляє Politeka.net, про розставання з 43-річним екс-чоловіком співачки Лілію запитали фоловери в соцмережі.
Відзначимо, нещодавно Кароліна і Мурат разом прийшли до Філіпа Кіркорова на іменини його дочки — Алли-Вікторії. Колишнє подружжя танцювали і обіймалися під пісню «Я люблю тебе до сліз». Після цього соцмережі буквально вибухнули заявами про возз'єднання Лорак з екс-чоловіком.
На тлі подібних заяв у Лілії запитали про причини розставання з Муратом, з яким її пов'язував роман.
"Вища межа мудрості-в мовчанні", - відповіла вона.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Балан з новою зачіскою з'явився на публіці з маленькою дівчинкою: "Буде прекрасним батьком"
Холодні дощі змінить сонце і тепло, буде вище + 20 градусів: названа переломна дата
Сімейний портрет Винника з Таюне та їх крихіткою переполошив українок: "Щастя вам!"
"Холостячка" Мішина і Еллерт ошелешили українців раптовим розставанням: "Навіщо ж так жорстоко Ксю з Сашею..."
Раніше Лілія активно публікувала спільні фото з Муратом на своїй сторінці в Instagram, але зараз там цих кадрів вже немає.
Відомо, що лілії 24 роки. Вона живе в Києві і працює візажисткою. Дівчина виховує дочку від минулого шлюбу.
Як відомо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися в кінці 2019 року. Прожили разом одні досить довго-дев'ять років у шлюбі. Кароліна подала на розлучення після того, як в ЗМІ опинилися кадри розваг Мурата з дівчатами в клубі.
Після розставання Мурат зав'язував нетривалі стосунки. До Лілії його пасією була Самія Ахметова.
У свою чергу 41-річна Ані Лорак почала зустрічатися з 26-річним саунд-продюсером Black Star і колишнім коханим Тетяни Решетняк Єгором Глібом.
Нагадаємо, Ані Лорак помирилася з колишнім чоловіком, спливли фото весілля і сімейної ідилії: "прибіг, підібгавши хвіст"
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в купальнику покрутилася під краплями води, здивувавши формами: "фігура - немає слів!"
Також Politeka писала, що Ані Лорак ризикнула замінити Пугачову на гуляннях з Кіркоровим і колишнім чоловіком: "дуже круто виглядаєш"