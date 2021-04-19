Коханка колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу, Лілія, відповіла на питання про свої з ним стосунки

Як повідомляє Politeka.net, про розставання з 43-річним екс-чоловіком співачки Лілію запитали фоловери в соцмережі.

Відзначимо, нещодавно Кароліна і Мурат разом прийшли до Філіпа Кіркорова на іменини його дочки — Алли-Вікторії. Колишнє подружжя танцювали і обіймалися під пісню «Я люблю тебе до сліз». Після цього соцмережі буквально вибухнули заявами про возз'єднання Лорак з екс-чоловіком.

На тлі подібних заяв у Лілії запитали про причини розставання з Муратом, з яким її пов'язував роман.

"Вища межа мудрості-в мовчанні", - відповіла вона.

Раніше Лілія активно публікувала спільні фото з Муратом на своїй сторінці в Instagram, але зараз там цих кадрів вже немає.

Відомо, що лілії 24 роки. Вона живе в Києві і працює візажисткою. Дівчина виховує дочку від минулого шлюбу.

Як відомо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися в кінці 2019 року. Прожили разом одні досить довго-дев'ять років у шлюбі. Кароліна подала на розлучення після того, як в ЗМІ опинилися кадри розваг Мурата з дівчатами в клубі.

Після розставання Мурат зав'язував нетривалі стосунки. До Лілії його пасією була Самія Ахметова.

У свою чергу 41-річна Ані Лорак почала зустрічатися з 26-річним саунд-продюсером Black Star і колишнім коханим Тетяни Решетняк Єгором Глібом.

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