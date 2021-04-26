Известная юмористка, звезда «Квартал 95», многодетная мать Елена Кравец показала яркие кадры с детьми
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса устроила распаковку подарков от Маши Ефросининой. Телеведущая прислала Кравец набор своих новых лаков для ногтей. Елена решила распаковать подарки вместе с детьми – двойняшками Катей и Ваней.
Стоит отметить, что дети пришли в восторг от большого количества маленьких баночек, запечатанных в бумажные обертки. Энтузиазм проявила не только маленькая Катя, но и Ваня, который заявил, что даже ему подарок понравился.
«Катя, мы с тобой счастливые женщины, скажи?», - отметила довольная Кравец, продолжая разбирать подарки.
«А как приятно пахнут», - мечтательно проговорила дочка актрисы, которая уже успела разведать у мамы, для чего нужно использовать лаки.
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Ранее мы писали, что Елена Кравец сняла на видео развлечения младшего сына с ложкой. В кадр попал Ваня, который увлеченно облизывал ложку и заметил в ней свое отражение. Мальчик не сдержался и начал кривляться, используя столовый прибор как зеркало.
«Покривляться – это к нам», - подписала снимок Елена.
Напомним, что Кравец из "Квартал 95" в сверкающей сеточке показала, как исполнила мамину мечту: "Это просто услада для глаз".
Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" тайно сняла свою маму и деталь ремонта в квартире родителей: неожиданные кадры.
Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" высказала растерянной Каменских все, что думает о Потапе: "Я вообще не понимаю...".