Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець приміряла на себе розкішний образ і розповіла про те, як частково здійснила мамину мрію

Як пише Politeka.net, гумористка розповіла трохи про своє дитинство в новому пості в Instagram. Так, Кравець згадала, що коли їй було 7-8 років, її мама захоплювалася виступом однієї зі співачок у супроводі оркестру.

"Мама тоді мрійливо сказала:

- Мені здається, це велике щастя для жінки: знати, що ти талановита співачка і володієш унікальним голосом, стояти на сцені в красивому вбранні і так легко і красиво співати живцем, та ще в супроводі оркестру!",- згадала Кравець.

Вона зазначила, що сама так і не стала видатною співачкою, проте, в новому номері «Вечірнього Кварталу» їй довелося виступити на сцені з піснею в супроводі оркестру.

"Талановитої співачки з мене не вийшло, але почасти трохи "мамина" мрія-виступити в супроводі оркестру, збулася зовсім недавно: в новому випуску "Вечірнього Кварталу", - розповіла зірка.

На нових фото вона постала в образі справжньої Діви. На ній вузьке бежеве плаття з глибоким декольте, а також тонкою сіточкою з блискучими стразами зверху.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її публікацію.

"Лєн, ну хіба можна таке витримати, скажіть!?", "Обожнюю цей образ твій!!!! Неймовірно красивий", "Богиня", "Олена, це просто насолода для очей. Ви безумовний талант", "я зараз засліпну від вашої краси", - пишуть люди.

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