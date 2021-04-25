Зірка "Квартал 95" актриса, Олена Кравець, показала улюблену маму

Артистка не так давно розповіла у своєму Instagram, що зробила ремонт в квартирі батьків і поміняла їм деяку техніку, передає Politeka.net.

Здається, зірка не може натішитися тому, як її близькі тепер володіють сучасними речами. Часто Олена знімає квартиру рідних і показує свою маму. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У пості актриса розповіла про своє дитинство.

"Мама ніколи не лаяла мене за забруднені речі. Вона говорила: "дитинство прощає все!»

Я згадую і розумію її, коли дивлюся на свою малечу. Життя вони пізнають шляхом експериментів! У 4,5 року важливо знати глибину всіх калюж по дорозі в сад або, зануривши пальчики в гуаш, спробувати намалювати тиранозавра на новій футболці мами!",- написала артистка.

Зірка згадала, що в дитинстві у них була гучна і велика пральна машинка, в якій не завжди все відпиралося, коли сучасна техніка вже може бути тихою і відмінно справляється з плямами.

На відео відображено, як мати Олени витягує випрані речі, не підозрюючи, що її знімають.

За кілька хвилин публікація зібрала понад 1000 переглядів і трохи коментарів:

"З Вербною неділею вас усіх !!! Добре що вам все подобається. Бережи ГОСПОДИ ваших батьків і ВАС🙌 🙌 🙌 🙌", " теж роблю зараз ремонт для мами !! Це неймовірні відчуття)) коли вона посміхається з такою щирістю і вдячністю !! А ти кайфуєш від цього!!".

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