Зірка "Квартал 95" актриса, Олена Кравець, показала улюблену маму
Артистка не так давно розповіла у своєму Instagram, що зробила ремонт в квартирі батьків і поміняла їм деяку техніку, передає Politeka.net.
Здається, зірка не може натішитися тому, як її близькі тепер володіють сучасними речами. Часто Олена знімає квартиру рідних і показує свою маму. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
У пості актриса розповіла про своє дитинство.
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Я згадую і розумію її, коли дивлюся на свою малечу. Життя вони пізнають шляхом експериментів! У 4,5 року важливо знати глибину всіх калюж по дорозі в сад або, зануривши пальчики в гуаш, спробувати намалювати тиранозавра на новій футболці мами!",- написала артистка.
Зірка згадала, що в дитинстві у них була гучна і велика пральна машинка, в якій не завжди все відпиралося, коли сучасна техніка вже може бути тихою і відмінно справляється з плямами.
На відео відображено, як мати Олени витягує випрані речі, не підозрюючи, що її знімають.
За кілька хвилин публікація зібрала понад 1000 переглядів і трохи коментарів:
"З Вербною неділею вас усіх !!! Добре що вам все подобається. Бережи ГОСПОДИ ваших батьків і ВАС🙌 🙌 🙌 🙌", " теж роблю зараз ремонт для мами !! Це неймовірні відчуття)) коли вона посміхається з такою щирістю і вдячністю !! А ти кайфуєш від цього!!".
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