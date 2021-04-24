Зірка "Квартал 95" актриса, Олена Кравець, несподівано висловилася про українського репера Потапа

Олена Кравець вже багато років на сцені виступає зі своїм колективом "Квартал 95", передає Politeka.net. Жарти студії бувають не тільки смішними, але і жорсткими. Траплялося, коли колектив потрапляв у скандал через свої висловлювання на сцені.

Цього разу Олена Кравець "пройшлася" по реперу Потапу. Відповідний відео-анонс опублікували на офіційній сторінці студії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах артистка постала в зеленому костюмі поруч зі співачкою Настею Каменських в міні-сукні із золотою вишивкою, яка виглядала розгубленою.

"Я взагалі не розумію - ну, навіщо тобі золото? Навіщо тобі це все? У тебе чоловік - Потап. У мене чоловік - не Потап. Мій чоловік не збирає данину з молодих артистів по всій країні", - несподівано заявила Кравець.

"Новий випуск оновленого весняного" Вечірнього Кварталу" - сьогодні... Друзі, не пропустіть!",- написали автори публікації.

За годину відео зібрало понад 7000 переглядів і багато коментарів.

"Російською було краще", " не той квартал, Не той... БЕЗ ЗЕЛЕНСЬКОГО...", "Ось як улюблені люди, Артисти, яких чекав, обожнював, перетворилися на ненависних, неприємних, цинічних до мозку кісток людей? Це ж треба так постаратися. Не дарма кажуть "Від любові до ненависті один крок". Здорово у них вийшло", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кравець з " Квартал 95 "зачарувала українців променистою посмішкою:"Богиня".

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