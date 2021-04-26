Украинкие поставщики газа опубликовали свои годовый тарифы, которые позволяют зафиксировать цену до апреля 2022 года

Как сообщает пресс служба компании «Нафтогаз», условия тарифного плана подходят тем, кто хочет запланировать свои расходы независимо от сезона.

Годовой тариф для населения "фиксированный" предусматривает 7,96 грн/куб.м (с НДС, без доставки).

Среди преимуществ тарифного плана называют:

цена фиксируется на год, до 30 апреля 2022 года, и не будет меняться в зависимости от сезона,

счета оплачиваются по факту потребления, то есть ежемесячно до 25 числа,

скидка 1% в следующем месяце, если оплатить услугу до 15 числа.

Что касается других компаний-поставщиков, то "ЙЕ Энергия" и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "Твой газ годовой" в размере 7,99 грн/куб.м (с НДС).

Аналогичная цена объявлена компаниями также в рамках тарифа "Твой газ месячный".

Тарифы также опубликовали две компании из Мариуполя: ООО "Маргаз" – 12,58 грн/куб.м на год и 9,9 грн/куб.м на май, и ООО "Азовгаз" – соответственно 12,9 грн/куб.м и 10,4 грн/куб.м (везде – с НДС).

Базовый годовой тариф объявило ООО "Торговая электрическая компания" ("ТЭК", Киев), установив тариф в размере 10,8 грн/куб.м с НДС, но без учета транспортировки, а также ООО "Черновецкая областная энергопоставляющая компания" – 13,5 грн/куб.м с НДС и транспортировкой.

Напомним, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".

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