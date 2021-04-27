Известная модель Эмили Ратаковски в маленьком купальнике и топе восхитила стройной формой

Эмили Ратаковски с самого начала модельной карьеры не переставала удивлять своим естественным видом в любом наряде. Так как звезда исчитает, что демонстрация фигуры - это не постыдно, а естественные процесс, она совсем не смущается, когда делает это.

Даже теперь, когда Эмили стала мамой, она устраивает публичные кормления ребенка и без стеснений делает фото в этот момент. Поэтому перед объективом во время фотосессий в купальниках девушка чувствует себя абсолютно уверенно и спокойно. На одном из таких кадров, представленных в Инстаграм на фан-аккаунте, хорошо видны изгибы Эмили.

Ради удивительной фигуры ей не приходится много трудиться в спортзале, Ратаковски всегда напоминает, что любит пешие прогулки, но ненавидит потные залы. Поэтому она получила пресс мечты и стройные ноги лишь благодаря наследственности и своей любви к йоге с правильным питанием.

Также Ратаковски похвасталась счастливым вечерним отдыхом в заведении, которое посещает впервые. Накинув на плечи плед, Ратаковски в привычном стиле соблазнила поклонников. Аккуратные украшения, массивный золотой браслет и коротенькая маечка на тонких лямках сделали образ Эмили весьма простым, но красивым.

Поклонники принялись восхищаться Эмили:

«Какая милашка😍; Белла! 💥; Можно только поправиться 💜💜💜 проказница; вы с таким аппетитом кушаете?; ого, здесь едят или соблазненяют?; Все еще горячо; я снова в нее влюбляюсь😍; выглядит как кадр из какого-то французского фильма; Мне нравится, как вы собираетесь есть и этот голодный взгляд волчицы».

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