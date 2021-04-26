Леся Никитюк обратилась к украинцам в день большой трагедии
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу популярной украинской телеведущей в Инстаграм.
«Сегодня печальный день. 35 лет с момента трагических событий на Чернобыльской АЭС. Аварии, которая привела к одной из крупнейших техногенных и экологических катастроф в истории человечества. Авария превратила территорию вокруг станции в зону отчуждения. Катастрофа лишила домов тысячи людей. Трагедия унесла и покалечила человеческие невинные жизни», - говорится в сообщении.
Фолловеры Никитюк тоже высказались по этому поводу и поделились своими историями.
"Светлая память", "и до сих пор уносит жизни! И сколько еще будет?", "И будущие поколения... к величайшему сожалению...", "Спасибо каждому герою, благодаря которому мы имеем сейчас нашу жизнь, наши семьи и наших детей! Герои не умирают! И сердце за ними болит", "Я работаю на ЧАЭС и именно в этот день 7 лет назад, родилась моя доченька", - пишут фолловеры телеведущей.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
"А что с Тиной?": Кароль без косметики и в растянутой кофте подловили на улице, певица обеспокоила видом
Внезапно оборвалась жизнь известного актера: вдова сообщила причину смерти и подробности
Кароль позволила себе лишнего, начав снимать одежду с известного ведущего: "И никакие Баланы не нужны"
Винник вызвал восторг появлением со своей 19-летней «избранницей»: «Как кот Базилио и лиса Алиса»
Как известно, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала. В середине самого четвертого блока пожар удалось ликвидировать лишь 10 мая.
После взрыва и пожара образовалась радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран: Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По международной шкале ядерных событий (INES) этой аварии присвоили самый высокий - седьмой - уровень опасности.
Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы.
Напомним, Никитюк наведалась к родителям и провела защитный "ритуал", кадры.
А еще Politeka писала, что Леся Никитюк раскрыла рубашку и показала, как похудела к лету.
Также Politeka сообщала, что Никитюк показала, как примеряет разные образы, покрутив перед камерой пятой точкой.