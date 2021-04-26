Заслуженный артист РСФСР, популярный актер сериалов Next и «Кодекс чести» Анатолия Салимоненко, скончался в возрасте 80 лет. Салимоненко Анатолий Андреевич родился 30 марта 1941 года.

Как сообщает Politeka.net, 30 марта артист отметил 80-летний юбилей, а спустя почти месяц его не стало. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 26 апреля. Тело Анатолия Салимоненко, знакомого современному зрителю по сериалам Next, "Кодекс чести", обнаружили в столичной квартире без признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам. Пока неизвестно, что именно стало причиной трагедии, но уже сообщается, что актер, скорее всего, скончался из-за проблем со здоровьем.

Стоит отметить, что в свое время Салимоненко окончил школу-студию МХАТ, после чего был принят на работу в Московский ТЮЗ, которому отдал более 50 лет. Фильмография артиста насчитывает почти три десятка ролей в кино и сериалах, среди которых такие проекты, как Next, где он сыграл бомжа.

Также Салимоненко запомнился зрителям по таким фильмам, как "Аэропорт со служебного входа", "Сердце друга" и "Родины солдат".