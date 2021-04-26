Известная модель Алессандра Амбросио, экс-ангел Victoria’s Secret, показала себя в праздничном наряде

Как пишет Politeka.net, Алессандра не так давно отпраздновала свое 40-летие. Красотка стала популярна благодаря контракту с Victoria’s Secret и даже попала в список самых высокооплачиваемых моделей мира по рейтингу Форбс. Сейчас красотка ведет активно социальные сети, радуя фанатов свежими образами.

В этот раз Алессандра позировала в белом мини-платье, стоя у двери. Красотка оставила волосы распущенными, восхищая роскошной фигурой.

"Играю в наряды на необычный вечер Оскара у себя на заднем дворе!

Не типичный Оскар по многим причинам, но движется в правильном направлении. Давайте станем здоровыми, будем праздновать разнообразие и праздновать собственную жизнь", - написала Амбросио под фото.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая великолепная", "Совершенство", "Очень красиво, я твой", "Как всегда, ты выглядишь великолепно, Алессандра", "Вау, красивая девушка, ты", "Моя великолепная жена", "Я не знаю, согласен кто-нибудь или нет, но ты выглядишь мило".

Напомним, 40-летняя экс-ангел Victoria’s Secret дала повод для зависти, показав свои формы

А еще Politeka писала, что 40-летняя экс-ангел Victoria’s Secret показала идеальную фигуру для своего возраста в топе

А еще Politeka сообщала, что экс-ангел Victoria’s Secret в наряде с бесстыжими вырезами изумила каждым изгибом



