После откровений Ани Лорак жена Сергея Реброва выложила семейное фото

Как сообщает Politeka.net, недавно известная певица Ани Лорак в одном из интервью призналась, что в начале карьеры к ней в ухажеры набивался на тот момент молодой футболист Сергей Ребров. По словам артистки, после случайного знакомства, парень долго ее добивался, но когда она ответила взаимностью, то он оказался не готов к серьезным отношениям. Лорак призналась, что футболист предлагал ей роль любовницы, но она отказалась.

Так, со временем у каждого у из них после этого неудачного романа жизнь сложилась по-разному. Певица после 10 лет брака развелась, а Ребров построил успешную семью, в которой подрастают двое сыновей. На днях супруга футболиста Анна выложила в своем микроблоге в Instagram милое фото с празднования дня рождения, на котором показала все счастливое семейство. На снимке видно ее саму, Сергея Реброва и двух чудесных мальчиков. Похоже, одному из только исполнилось три года, ведь на снимке видно соответственный воздушный шарик, а заботливая мама держит в руках милый детский тортик.

Анна Реброва не подписала снимок, зато пользователи принялись активно обсуждать яркий кадр, засыпая семейство поздравлениями и лестными комментариями. "Счастливые", "Наши любимые", "Любимые", "Какая потрясающая семья", "Красивая семья", "С праздником! Очень красивая семейка", "Я вас поздравляю, моё любимое семейство, с Днем рождения Сашеньки! Счастья вам!", - пишут в комментариях.

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