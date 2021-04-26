Выбывшая участница «Холостяк-11» Татьяна Шевцова откровенно рассказала о том, из-за чего не продолжит свое участие в проекте

В восьмом выпуске нового сезона «Холостяка» харьковский бизнесмен Михаил Заливако, за сердце которого сражаются девушки, решил попрощаться с дизайнером интерьеров Таней Шевцовой. Он заявил, что между ними так и не возникло химии, а их отношения – не более, чем дружеские.

Как пишет Politeka.net, Шевцова в своем Инстаграм опубликовала сразу несколько постов по мотивам своего вылета с проекта. Так, девушка призналась, что между ней и Михаилом действительно не возникло ничего кроме дружбы.

«Девочек постоянно удивляло почему же я ещё не ушла, чем же я таким зацепила Мишу, что же такого было в наших отношениях что он меня постоянно оставлял?», - написала Татьяна.

Она добавила, что у них с Заливако похожее чувство юмора, поэтому общение строилось очень легко. При этом, другие девушки на проекте, по словам Шевцовой, старались помешать ей при помощи манипуляций, однако она на них «не велась».

Шевцова также отметила, что решение об их дальнейших отношениях принимал не только Заливако.

«На самом деле решения принимают оба…Мы вдвоём присматривались друг к другу, это можно проследить через все восемь выпусков. У нас было мало, но достаточно общения. И за это время мы поняли какими классными друзьями мы можем быть, но эта история не о любви…Вам могло показаться, что я была расстроена, но это не так. Потому что это было решение обоих – дружба», - добавила Шевцова.

Она добавила, что все участницы знают, зачем идут на проект, однако у зрителей нет возможности видеть все, что на нем происходит.

Украинцы, в свою очередь, выразили свое мнение о вылете Тани.

«Таня, вы были островком адекватности в последних сериях, вас будет дико не хватать», «без Тани остальные выпуски скучные», «Самая адекватная девушка на проекте», «Мне кажется что девушки которые были против тебя на проекте просто завидовали», - пишут люди.

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