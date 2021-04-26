Самая скандальяная из участниц "Холостяка", которая борется за сердце Михаила Заливако, Юлия Зайка ответила на личные вопросы фанатов

Одна из самых запоминающихся участниц нового сезона проекта Юлия «Зайка» решила ответить на самые популярные вопросы фанатов. Поскольку девушка получила популярность благодаря своему эксцентричному поведению, избегать злых комментариев Юлия также не стала.

«Как ты думаешь, если Миша сейчас себя так ведет на проекте, то и в браке он тоже бабником будет?», - пишут поклонники. На что Юлия ответила: «Не обижайте Мишу, он хороший».

«Ты конечно самая странная участница, как ты вообще выжила в этой жизни?» - спрашивают хейтеры. Юлия не стала злиться: «Вы даже не представляете, насколько прикольная у меня жизнь благодаря этому".

«Что ты чувствовала, когда Миша тебя провожал?», - спросили самое важное поклонники. Скрывать эмоции девушка не стала: «Трудно было поверить, что он хочет меня отпустить. Не осознавала, что происходит».

«Почему Миша удалился из подписок?» - также заметили интересную деталь фанаты. «Миша, вернись!» - шутливо подметила девушка.

Ранеше Юля работала на заводах в Польше и участвовала в конкурсах красоты. Благодаря костюму зайца, в котором Юлия пришла на знакомство с Михаилом, девушка получила прозвище Зайка. Теперь она известна, как Юлия "Зайка" Бельченко. В новом эфире девушка рассказала о себе довольно личное и это не только расстроило саму девушку, но и озадачило самого Холостяка.

Ведь полную правду о себе Юлия так и не рассказала. Более того, она должна была покинуть проект, но лишь благодаря уговорам осталась, хотя изначально у Михаила для девушки розы не было.

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