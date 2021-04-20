Новый герой "Холостяка" Михаил Заливако огорошил внезапным откровением

Как передает Politeka.net, во время седьмого эфира шоу 31-летний "Холостяк" Заливако признался в своей редкой и очень опасной болезни. Молодой человек рассказал об этом участнице проекта Розали, вместе с которой был на свидании.

По его словам, в раннем возрасте у него были серьезные проблемы со здоровьем, считай, все детства он "провалялся в больницах".

"У меня с кровью была проблема. Болезнь, от которой умирают. Меня лечили постоянно. Геморрагический васкулит – аутоиммунное заболевание. Разрывался сосуд, и кровь выходила под кожу. Переживали, что это может быть на суставах и внутренних органах", – признался Михаил.

"Холостяк" сообщил, что заболевание со временем просто перестало у него проявляться, но, по факту, его так и не вылечили.

"Я вообще был похож на нить зеленого цвета. Ничего нельзя было есть в течение двух лет... У меня слезы были. Я такой: "Аа, за что?" Меня не вылечили. Просто со временем болезнь перестала проявляться. И теперь все нормально", – рассказал "Холостяк".

Ранее мы писали, что Заливако в 12-летнем возрасте пережил тяжелое испытание, получив серьезную травму позвоночника. По словам Михаила, это стало для него переломным моментом. Внезапная беда заставила парня задуматься и пересмотреть свой жизненный путь. Возможно, именно после этого важной частью жизни "Холостяка" стал спорт. Заливако регулярно тренируется и совершенствует свое тело, а также не брезгует экстримом.

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