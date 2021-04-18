Главный герой телешоу "Холостяк 11" харьковский бизнесмен Михаил Заливако разместил новые фото и спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях

Как передает Politeka.net, свежие кадры знаменитость разместил у себя в Инстаграм,

На них Заливако сидит за столиком с пустым бокалом и смеется. Фотографии, по всей видимости, сделаны в Египте, так как герой «Холостяка» одет совершенно по летнему, в футболку, а лицо слегка загорело.

Михаил решил спросить у своих подписчиков в Инстаграм про подписи к фотографиям в соцсетях.

«А вы всегда читаете весь этот философский бред, который пишут под фотками?😂», - спросил бизнесмен.

Фолловеры не заставили себя долго ждать и рассказали, что думают.

"Нафига читать вагон текста,когда на лице человека все написано в двух словах",

"Всегда. Интересно какие великие мысли штампуют под фоткой очередной ж*пы",

"Редко. Если фото живое, то можно и прочитать)",

"Не все пишут бред )

Так что , иногда очень даже полезно почитать 😉",

"Под фоткой п*пы...!😂 еще цитаты с книг и песен ..Мое любимое",

" А ещё хочется где-то в Харькове случайно увидеть👌 правда б при встрече в обмороке сразу наверное валялась 😂😂😂", - пишут в сети.

Напомним, что "холостяк" Заливако, не дождавшись финала, похвастался, с какой красоткой живет: "Это любовь"

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