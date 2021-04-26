Известный украинский продюсер и рэпер Потап поздравил Надю Дорофееву с победой участника из ее команды на шоу «Голос країни», и разозлил украинцев намеком на Тину Кароль

25 апреля состоялся финал популярного музыкального шоу. Его победителем стал Сергей Лазановский, который выступал в команде Нади Дорофеевой. Как пишет Politeka.net, Потап, который также является продюсером певицы, поздравил ее в своем Инстаграм.

В своем посте он назвал Надю «тренером из нового поколения» и любимицей публики, к которой тянутся «такие же открытые ребята». При этом, в его поздравлении заметили намек на другого тренера проекта – Тину Кароль, подопечные которой несколько раз побеждали до этого.

«Приходит новый тренер из нового поколения, чистый, свежий, открытый, за которым не стоит горсточка бешеных фанатов, отчаянно топящих за свою икону, а действительно любимица всех – врачей, учителей, солдат, бизнесменов, домохозяек, артистов – Надя Дорофеева и выигрывает Голос», - писал Потап.

В своем посте он поздравил самого победителя, а также Дорофееву. При этом, в публикации была фраза: «ты победила…хитами (а они не у всех есть».

Впрочем, позже Потап отредактировал свой пост, убрав часть о «бешеных фанатах» и хитах, которые «есть не у всех».

Поклонники увидели в этих выпадах намек на Тину Кароль и ее фанатов и тут же принялись засыпать Потапа возмущенными комментариями. Впрочем, часть из них продюсер также потер.

«Потап никогда не выигрывал Голос и завидовал Тине», «Это зависть», «Вы бы этой горсточке фанатов и их иконе подарили бы лекарство от икоты, а то уж больно часто вспоминают, чтобы привлечь к себе ненужное внимание», «Ахаха у Потапа просто не разу не получалось», «Очередной всплеск яда и очередное дно пробито», «Мужчина артист и блокирует своих подписчиков которые не согласны с его мнением…это позор! Написал комментарии что Потап просто завидует Тине потому что сам не выигрывал Голос и через 5 минут мой аккаунт заблокирован», «не нужно редактировать, мы не слепые и не тупые. мы всё прекрасно видим», - пишут люди.

Стоит отметить, что Потап и сам был тренером в несколько сезонах «Голоса», когда победителями становились подопечные Кароль.

Напомним, Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?".

Как сообщала Politeka, Кароль "потеряла" платье на сцене и попала под народный гнев: "Обман, везде обман".

Также Politeka писала, что Потап попал впросак из-за неудачного купальника Нади Дорофеевой: "Аж пельмень выпадает".