В ночь на понедельник 26-го, весь мир наблюдал за 93-й церемонией награждения самой главной кинопремии "Оскар"

За лучшую мужскую роль "Оскар" получил 83-летний Энтони Хопкинс. Актер года сыграл Энтони в фильме "Отец", за что и получил заслуженную награду. Он стал самым старшим обладателем Оскара за всю историю кинопремии.

Фильм "Отец" — редкая драма о старости, в которой деменция показана глазами пациента, режиссер-дебютант нестандартно подходит к теме старения. Главную роль в фильме сыграл Энтони Хопкинс. Главный герой постепенно теряет память, его дочь пытается найти для него сиделку, но он всех отвергает. Героев сыграли Энтони Хопкинс и Оливия Коулман.

Талантливый британский актер Энтони Хопкис во второй раз стал обладателем Оскара за свою карьеру. Впервые он получил статуэтку за роль в фильме "Молчание ягнят" (1992).

За свою длительную кинокарьеру Энтони Хопкис принял участие в десятках фильмов и завоевал немало наград.

Энтони Хопкис не присутствовал на премии, впрочем, награду обязательно обещают передать 83-летнему актеру.

Философия жизни актера

Хопкинсу нравится его одиночество. Я никогда никого не подпускал близко, все финтил да увиливал. Конечно, я изображаю теплоту и дружелюбие. Но внутри меня всегда было пусто. Никакого сострадания, только небрежность — и так всю жизнь.

Любил выпить. Пил все, что льется. Теперь-то уж никто не пьет, не курит и не ест углеводов. Как ни странно, я рад, что был алкоголиком. Естественно, мне жаль, что от этого страдали другие. Но побывать в шкуре алкоголика — это потрясающе богатый жизненный опыт. Случались дни, когда я выпивал бутылку текилы и мне было все равно, жить или умереть. Такой я тогда был конченый, опустошенный — полный банкрот в эмоциональном смысле. Я обожал текилу.

Ему нравится Спилберг. Он снимает такие фильмы, какие ему самому хотелось бы посмотреть. Он не чета тем умникам-выпендрежникам, которые делают фильмы для своих друзей, а потом их никто смотреть не хочет. На площадке Спилберг всегда полон страсти и энтузиазма и работает очень быстро. Он не любит валять дурака, попусту тратить время.

Хопкинс всегда хотел добиться успеха. Хотел познакомиться с Кэтрин Хепберн и Альбертом Финни. И особенно с Питером О’Тулом. Я преклонялся перед О’Тулом. Помню, как мы первый раз пошли с ним в бар. Он сказал: "Возьми "Гиннесс". Как настроение, дорогой? Ладно, давай выпьем и пойдем за нашими "Оскарами". Меня восхищает такого рода безумие, восхищают пьяницы и разгильдяи. И я когда-то таким был. Несколько лет назад я снова видел О’Тула, и он сказал: "Говорят, у тебя уже нимб вокруг головы — не то что у нас, грешных". Когда бросаешь пить, теряешь кое-кого из друзей.

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