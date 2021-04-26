Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал типичные нерабочие будни своей семьи

Как известно, жена Горбунова – его коллега по цеху Екатерина Осадчая. Из-за своего занятого графика оба супруга много времени проводят на съемках, причем иногда им даже приходится работать вместе. Так, накануне Горбунов и Осадчая вдвоем провели финал популярного шоу «Голос країни». После такого напряженного воскресенья пара решила насладиться отдыхом в понедельник.

Как пишет Politeka.net, соответствующим фото Горбунов поделился в своем Инстаграм. На снимке они с Осадчей запечатлены в Киеве на детской площадке. В столице довольно холодно, поэтому оба одеты в теплые куртки, а Осадчая дополнила свой аутфит еще и вязаной шапкой с перчатками. Впрочем, выглядят супруги все равно счастливыми.

«После напряженных рабочих выходных - заслуженный отдых в понедельник!», - подписал фото Горбунов.

Поклонники ведущих не смогли пройти мимо такого фото.

«Какие же вы красивые», «Позамерзали немного?», «Счастливая женщина», «Приятно, позитив», - пишут люди в комментариях.

Отметим, что в сети гуляют слухи о беременности телеведущей и жены Горбунова Кати Осадчей. Дело в том, что последнее время телеведущая стала одеваться в мешковатую одежду, а на сцене появляться в платьях, которые тем или иным образом скрывают живот. В связи с этим сразу же появились новости о беременности звезды, которые она пока не подтверждает, но и не опровергает. Сейчас пара уже воспитывает 4-летнего сына Ивана.

Напомним, Осадчая раздраконила украинцев, выведав печальные подробности развода Дзидзьо: "У самой рыло в пуху".

Как сообщала Politeka, Горбунов "раздел" Олега Винника за кулисами, порадовав Осадчую: "Посмотри, как светится!".

Также Politeka писала, что Горбунов засветил живот Кати Осадчей после новостей о беременности: фото счастливых супругов.