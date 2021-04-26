Сценарист и победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт заявил, что намерен спать в машине

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал сторис, снятое в автомобиле. Он выглядел расстроенным и замученным.

«Сплю в машине. Какие лайфхаки, предостережения? Кто спал в машине хоть раз в жизни? Что нужно делать? Как хорошо спать в машине? Посоветуйте», - обратился Эллерт к подписчикам.

Позже он заявил, что хочет кабачковой икры и отправился на ее поиски. Эллерт приставал к прохожим на улице, спрашивая их, где купить кабачковую икру.

Ранее в сети бурно обсуждали вероятную ссору Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Поклонники заметили неладное в отношениях парочки, которая до недавнего времени была неразлучна. Сначала фанаты заметили, что Мишина отписалась от возлюбленного в Инстаграм. Кроме этого, актриса удалила из сети посты, в которых признавалась в любви Александру. Не видели Эллерта и на вечеринке по случаю дня рождения сына Мишиной.

Стоит отметить, что в постах Ксении также видят намеки на ссору с Эллертом. Поклонники то и дело задают наводящие вопросы звездам, но они свои отношения не комментируют.

Напомним, что первая ссора Мишиной с Эллертом, в Сети смакуют подробности: "Очень жаль маму Саши".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после "разрыва" с Эллертом неожиданно попросила о помощи: "Дорогие мои...".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина после ссоры с Эллертом обратилась к украинцам с претензией: "С сегодняшнего дня...".