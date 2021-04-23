У соцмережах вже понад тиждень бурхливо обговорюють можливу серйозну сварку Ксенії Мішиної і Олександра Эллерта

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта весь минулий тиждень бурхливо обговорюють в соцмережах можливих розбрат пари. Користувачі, наприклад, помітили, що в якийсь момент актриса відписалася від коханого в соцмережі, а також видалила зі своєї сторінки в Instagram пости, в яких зізнавалася йому у своїх почуттях. Однак, зірки реаліті-шоу "Холостячка" ніяк не коментують можливу сварку, яка у них виникла (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Також Фанати помітили, що Олександра не було на фото і відео з вечірки на честь дня народження сина Ксенії Платона, яка відбулася 12 квітня. Актриса вела пряму трансляцію з дитячого свята, показуючи гостей і загальні веселощі, але Еллерта там, судячи з усього, не було. А вже 13 квітня зірка вирушила до столиці Хорватії на зйомки фільму, звідки також показала безліч сторіс.

Однак, днями стало відомо, що Олександр рвонув до Хорватії слідом за коханою. Він поїхав туди на машині, показуючи шанувальникам кадри зі своєї подорожі, схоже, що якраз на шляху до столиці Загреб, де проходять зйомки у Мішиної. Правда, вже звідти Саша нічого не показував. Але водночас, можна припустити, що закохані помирилися, бо актриса знову підписалася на сторінку Еллерта в соцмережі. Треба сказати, що шанувальники бурхливо обговорюють можливу сварку пари в соцмережах.

"Спасибі Саші за те, що його не зупинило відстань, час, гроші і він помчав до коханої і не дарма. Так вчинив би не кожен чоловік. Це радісна новина, а то весь тиждень напруга. Нехай все буде добре у них", "Мені дуже шкода маму Саші, вона теж вміє користуватися Інтернетом і, думаю, їй боляче бачити і читати всі ці коментарі...", "Щось в мені зламалося щодо Ксенії Мішиної, не хочеться її ні дивитися, ні слухати - напевно просто перестала їй вірити, вона реально жорстока і з божевільними понтами", "Ура! Дуже рада за цю прекрасну пару! Бережіть свою шалену любов! Ви ж послані один одному Богом не дарма!",- пишуть користувачі.

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