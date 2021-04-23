В соцсетях уже более недели бурно обсуждают возможную серьезную ссору Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта всю прошедшую неделю бурно обсуждают в соцсетях возможных раздор пары. Пользователи, например, заметили, что в какой-то момент актриса отписалась от возлюбленного в соцсети, а также удалила со своей страницы в Instagram посты, в которых признавалась ему в своих чувствах. Однако, звезды реалити шоу "Холостячка" никак не комментируют возможную ссору, которая у них возникла (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Также фанаты заметили, что Александра не было на фото и видео с вечеринки в честь дня рождения сына Ксении Платона, которая состоялась 12 апреля. Актриса вела прямую трансляцию с детского праздника, показывая гостей и всеобщее веселье, но Эллерта там, судя по всему, не было. А уже 13 апреля звезда отправилась в столицу Хорватии на съемки фильма, откуда также показала множество сторис.

Однако, на днях стало известно, что Александр рванул в Хорватию вслед за возлюбленной. Он поехал туда на машине, показывая поклонникам кадры со своего путешествия, похоже, что как раз на пути в столицу Загреб, где проходят съемки у Мишиной. Правда, уже оттуда Саша ничего не показывал. Но в то же время, можно предположить, что влюбленные помирились, так как актриса снова подписалась на страницу Эллерта в соцсети. Надо сказать, что поклонники бурно обсуждают возможную ссору пары в соцсетях.

"Спасибо Саше за то, что его не остановило расстояние, время, деньги и он помчался к любимой и не зря. Так поступил бы не каждый мужчина. Это радостная новость, а то всю неделю напряжение. Пусть все будет хорошо у них", "Мне очень жаль маму Саши, она тоже умеет пользоваться интернетом и, думаю, ей больно видеть и читать все эти комментарии...", "Что-то во мне сломалось по отношению к Ксении Мишиной, не хочется ее ни смотреть, ни слушать – наверное просто перестала ей верить, она реально жестокая и с сумасшедшими понтами", "Ура! Очень рада за эту прекрасную пару! Берегите свою неистовую любовь! Вы же посланы друг другу Богом не зря!", - пишут пользователи.

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