Известная украинская певица Наталья Могилевская пришла в ужас от результатов своего небольшого эксперимента

Как передает Politeka.net, недавно певица предложила всем, кто потерял работу во время локдауна прислать резюме ей на несколько интересных вакансий.

«Ошибка, из-за которой люди не могут добиться успеха! Вы не представляете, какими были результаты работы с вашими резюме. На прошлой неделе я писала, что не стоит жаловаться, что локдаун не помеха заработку, развитию, переквалификации и поиску новых возможностей. И предложила тем, кто без работы, две вакансии на постоянной основе и фриланс несметному количеству ретушеров, фотографов, которые нам нужны всегда», - отметила Могилевская.

По словам певицы, ей прислали резюме всего три человека, которые в данный момент находятся без работы. У всех остальных работа была, они просто хотели улучшить свою жизнь.

«То есть, кто был успешен, тот и продолжает быть успешным и будет еще успешнее, а те, для кого мы делали это предложение, кто жаловался, что у них нет денег и нет работы - свои резюме так и не прислали. Так неужели дело в локдауне? Ребята, вы не представляете насколько я была в шоке от этих результатов», - заявила звезда.

По словам Могилевской, статистика показалась ей ужасающей, ведь получается, что все жалобы украинцев – это сотрясание воздуха. Она призвала всех, кто жалуется на обстоятельства начинать с себя.

Напомним, что Могилевская наконец показала, с кем переехала в дом на берегу Днепра: «Знакомьтесь, это…».

Как сообщала Politeka, Наталье Могилевской пришлось прыгнуть с 26-метрового моста в Киеве, появились кадры: "Ради нашей пары".

Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в микро-топе померялась формами с 30-летней любимицей публики: «Какие куколки».